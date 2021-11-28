Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру в різних містах України

За підрахунками «Слово і діло», найдовше треба збирати гроші на квартиру (ні, не в столиці), а у Львові. Там, щоб придбати одну, потрібно зібрати 100 середніх зарплат (13 тис. грн) і якщо щомісяця відкладати таку суму, придбати квартиру на первинному ринку можна буде через 8 років і 4 місяці.

Друге та третє місце посіли Одеса та Житомир відповідно.

А ось на однокімнатну квартиру у Києві доведеться збирати майже 6 років. Середня вартість такого житла у столиці становить 1,45 млн грн (71 середня зарплата), однак і середня зарплата у столиці набагато вища, ніж в інших містах України – 20,6 тис. грн. // Вартові еспресо