«Сколькохочешьнародный» зе-опрос: Координатор ОПОРЫ семь раз проголосовал на «всенародном опросе» Зеленского

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Координатор наблюдения за выборами в Хмельницкой области от ГС ОПОРА и блогер Андрей Попик смог семь раз проголосовать на «всенародном опросе» от президента Владимира Зеленского.

Видео голосования он выложил в Facebook.

Опрос Зеленского 25 октября 2020, 5 вопросов – нарушения на участках

Попик рассказал, как пообщался с волонтерами возле участка и семь раз ответил на вопросы президента.

“Все что нужно знать о результатах “опроса” под участками:
– Можно я еще второй раз проголосую?
– Давайте, сделаете мне статистику…

Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса? “, – написал Попик. // Буквы

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