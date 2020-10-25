«Сколькохочешьнародный» зе-опрос: Координатор ОПОРЫ семь раз проголосовал на «всенародном опросе» Зеленского

Координатор наблюдения за выборами в Хмельницкой области от ГС ОПОРА и блогер Андрей Попик смог семь раз проголосовать на «всенародном опросе» от президента Владимира Зеленского.

Видео голосования он выложил в Facebook.

Попик рассказал, как пообщался с волонтерами возле участка и семь раз ответил на вопросы президента.

“Все что нужно знать о результатах “опроса” под участками:

– Можно я еще второй раз проголосую?

– Давайте, сделаете мне статистику…

Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса? “, – написал Попик. // Буквы