«Слуги народу» хочуть збільшити пеню за борги по комуналці і відбирати посвідчення водія

Нардепи від «Слуги народу» пропонують збільшити в 20 разів пеню за борги по комуналці (з 3,6% до 20-50%) від офіційної зарплати і відбирати посвідчення водія.

Також буде стягуватися і штраф: якщо борг більше року — штраф у розмірі 20%, від двох років — 30%, три роки і більше — 50%.

Якщо з комунальним підприємством не вдасться домовитися про те, як повертати борг, то згідно його реструктуризації будуть нараховувати штрафи і можуть заарештувати житло.

Якщо Верховна Рада законопроект підтримає, то нововведення набудуть чинності з 1 жовтня. // Вартові еспресо