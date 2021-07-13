Народні депутати від «Слуги народу» подали відразу чотири русифікаторських поправки до законопроєкту №5551-2 про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2021 рік».

За його словами, поправки до законопроєкту є абсолютно незаконними, бо регламент парламенту забороняє поправки, що не стосуються теми законопроєкту (в даному разі – фінансування пам’яток культурної спадщини).

“Поправку №13 вніс особисто голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською. Поправку №14 аналогічного змісту подав “слуга”-мажоритарник з Львівської області Орест Саламаха. Поправка №16, внесена ще одним “слугою” Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов’язку складати іспит на рівень володіння українською мовою”, – зазначив В’ятрович.

Крім того, свою поправку вніс і Максим Бужанський – вона передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів.

“Головний зміст цієї поправки – російська мова стає мовою освітнього процесу нарівні з українською. А будь-які покарання для порушників закону про мову – скасовуються”, – написав нардеп Володимир В’ятрович.

“Ці антиукраїнські поправки у середу о 15:00 протягуватимуть через бюджетний комітет. А у четвер хочуть ухвалити в цілому на позачерговому пленарному засіданні. Можливо, у четвер нам доведеться знову, як у липні 2012, виходити на мовний Майдан. Бо Зеленський, як колись Янукович, бере курс на русифікацію ключових сфер суспільного життя”, – підсумував нардеп від “Євросолідарності”.