“Поправку №13 вніс особисто голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською. Поправку №14 аналогічного змісту подав “слуга”-мажоритарник з Львівської області Орест Саламаха. Поправка №16, внесена ще одним “слугою” Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов’язку складати іспит на рівень володіння українською мовою”, – зазначив В’ятрович.
Крім того, свою поправку вніс і Максим Бужанський – вона передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів.
“Головний зміст цієї поправки – російська мова стає мовою освітнього процесу нарівні з українською. А будь-які покарання для порушників закону про мову – скасовуються”, – написав нардеп Володимир В’ятрович.
“Ці антиукраїнські поправки у середу о 15:00 протягуватимуть через бюджетний комітет. А у четвер хочуть ухвалити в цілому на позачерговому пленарному засіданні. Можливо, у четвер нам доведеться знову, як у липні 2012, виходити на мовний Майдан. Бо Зеленський, як колись Янукович, бере курс на русифікацію ключових сфер суспільного життя”, – підсумував нардеп від “Євросолідарності”.
- 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.
- Народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович назвав “трешем” законопроєкт “слуг” щодо скасування штрафів за недотримання мовного законодавства.