«Слуги народу» пропонують у 10 разів підвищити штрафи для власників «елітних» авто

«Елітним» пропонується вважати автомобіль вартістю понад $85 тис.

Депутути фракції «Слуги народу» пропонують у 10 разів підвищити штрафи для власників елітних автомобілей.

Відповідний законопроєкт №7026 авторства 10 нардепів цієї фракції зареєстровано у Верховній Раді.

Ним пропонується збільнити у 10 разів розмір штрафів за Адмінкодексом та вдвічі — за Кримінальним кодексом.

«Результатом ухвалення зазначеного законопроекту буде підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів, збільшення бюджетних надходжень», — зазначається в пояснювальній записці.

Для визначення «елітне авто» хочуть ввести новий термін. Так, «елітний транспортний засіб» — це має бути легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно). На 2022 рік це складає 2 437 500 грн (приблизно $85 000). Тобто для власників автомобілів вартістю понад $85 тис. штрафи за порушення ПДР пропонується збільшити у два-десять разів.

Серед штрафів, розмір яких пропонується підвищити, — непристебнутий ремінь безпеки або відсутність мотошолома, перевищення швидкості та проїзд на червоне світло, невиконання водієм вимог про зупинку й залишення місця ДТП, порушення правил із пошкодженням інших авто, їзда в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або без документів.

Щодо штрафів за Кримінальним кодексом, розмір яких запропоновано подвоїти, то йдеться, зокрема, про знищення, підробку або заміну номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу. // LB.ua