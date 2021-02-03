СМИ обнаружили недвижимость и оффшоры у «фейкового полковника» Сергея Семочкина  

Сергей Семочкин был уволен из органов МВД за подделку диплома и записи в трудовой книжке

СМИ обнаружили многомилионные активы и неофициальный бизнес у бывшего младшего лейтенанта харьковской милиции, уволенного за подделку диплома о высшем образовании и записи в трудовой книжке. Об этом пишут журналисты издания «Антикор».

По словам журналистов, в своей трудовой биографии, Сергей Семочкин перепробовал множество занятий. Был сотрудником Московского РОВД г. Харькова, откуда его выгнали по результатам проверки департамента внутренней безопасности МВД за подделку диплома и записи в трудовой книжке. Затем трудоустроился в охрану харьковского «Жиркомбината», откуда был уволен за формирование искусственной задолженности.

Затем трудился в охране рынка «Барабашово», откуда он также вынужден был уйти из-за обвинений в злоупотреблениях. После этого, бывший младший лейтенант снова «возвращается в профессию»: представляется «полковником милиции», «представителем министра в Харьковской области» и занимается незаконным сбором средств с коммерческих структур.

Далее Семочкин переквалифицируется в «юриста» и осваивает новые виды деятельности: вовлекает силовиков и представителей преступного мира в корпоративные конфликты и манипулирует во вред клиентам полученной от них конфиденциальной информацией.

Как утверждают в издании «Антикор», Семочкин часто пытается выдавать себя за человека имеющего связи и авторитет в преступном мире, хотя уже на следующий день может представляться «высокопоставленным сотрудником полиции» и «полковником СБУ» — отмечают журналисты.

Подобная деятельность, якобы позволила Семочкину через ближайших родственников и подставных лиц стать владельцем: агробизнеса в Киевской области, строительной компании «Майбудпрофи» и ТОВ «Юстаси», сдающей в аренду недвижимость, 12 земельных участков площадью 40 га в Макаровском районе Киевской обл, трех земельных участков и трех домов площадью 258, 263 и 737,3 м2. в Киево-Святошинском районе Киевской обл., нескольких квартир в Киеве и Харькове, а также лондонской оффшорной компании «Инпалс Менеджмент», которой принадлежит компания «Диадема Батерфляй», сдающая в аренду принадлежащую ему же коммерческую недвижимость.

При этом Семочкин всю жизнь официально работал только за зарплату и по собственному признанию, никогда не занимался бизнесом.