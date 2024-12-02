Сьогодні святкує своє 50-річчя полковник Роман Червінський!

Незламний та непереможний воїн. Символ героїзму українського розвідника.

Полковник Роман Червінський керував таємними операціями по викоріненню російської нечисті. У тому числі завдяки ньому були ліквідовані воєнні злочинці «Моторолла» та «Гіві», був захоплений проросійський бойовик Володимир Цемах, причетний до збиття Boeing 777.

Боровся з росіянами. Боровся і з політичним авторитаризмом всередині країни, за що його звинуватили у cфабрикованій, політично вмотивованій справі.

І тоді мільйони українців разом з нашою командою боролися уже за нього. Бо, не зважаючи ні на що, українці стоять на боці правди і справедливості. Бо нашій країні як ніколи потрібні такі люди, як герой-розвідник Роман-Червінський, — борці за правду, справедливість і Україну.

Сьогодні Роман Червінський святкує своє 50-річчя у колі родини. Це була моя особиста мрія, і я щасливий, що мрії збуваються, звіcно, коли діяти.

Многая літа, пане полковнику. Ще поборемося!

Петро Порошенко