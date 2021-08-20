Сьогодні у Києві знову перекриватимуть рух для репетиції параду (схема об’їзду)

Обмеження діятимуть з 15:30 до 01:15.

У Києві 20 серпня для другої репетиції параду до Дня Незалежності на кількох вулицях обмежать рух.

У пресслужбі КМДА зазначили, що з із 15:30 до 01:15 рух обмежать:

під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності:

колона № 1 (гусенична та колісна техніка): Парк військової частини А0222 (А1937) – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – Площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик; колона № 2 (колісна техніка): аеродром «Святошин» – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро «Нивки» – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі: частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик; частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик; колона № 3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

під час руху зведеної механізованої колони після проходження вулицею Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): пл. Європейська – Володимирський узвіз – Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) – вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі: під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі: частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик; частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

після завершення репетицій:

вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937); друга частина колони (частина колісної техніки): пл. Європейська – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі:

виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик; після завершення репетицій: частина колісної техніки № 1: проспект Перемоги – шляхопровід метро «Нивки» (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139; частина колісної техніки № 2: проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

Під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць стоянок після завершення репетицій:

гусенична та колісна техніка: вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – площа Перемоги та далі: у складі колони під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

після завершення репетицій:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): проспект Перемоги – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937); друга частина колони (частина колісної техніки): проспект Перемоги та далі: частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро «Нивки» (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139; частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

Окрім того, 20 серпня із 15:30 до 01:15 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

Також 20 серпня на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту. У ці дні обмежать доступ громадян до територій, прилеглих до місць проведення салюту.

Призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Зміни руху громадського транспорту 20 серпня із 15:30 до 01:15.

Зокрема, можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. «Либідська»;

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

автобус № 115 від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;

автобус № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;

автобус № 137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б‑ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

На 22 серпня запланована третя репетиція параду військ до Дня Незалежності України, під час якої діятимуть такі ж обмеження руху транспорту. // LB.ua