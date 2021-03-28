Составление исков, жалоб и претензий одни из самых востебованных услуг юркомпаний

Часто украинцам приходится сталкиваться с различными неправомерными действиями. В связи с этим у разных людей возникают разные юридические потребности и обычно дело касается судов. Чтобы начать судебный процесс, истец должен заполнить форму иска, отправить ее в суд и уплатить пошлину. Например, один человек может захотеть изменить условия опеки над своим ребенком. Арендодатель может захотеть подать иск против арендатора, который арендует его квартиру. Владелец собственности может попросить суд разрешить спор по контракту с мастером на все руки.

В каждой из этих ситуаций факты различны, поэтому нужно убедиться, что вы обращаетесь в суд за помощью, которая имеет смысл в вашем конкретном случае, — отмечают юристы Оксентюк и Муший из одноименной юридической фирмы.

«Для этого нужно будет выяснить, какое судебное разбирательство может предоставить суд на основании тех или иных пунктов обвинения, которые истец указывает в своей жалобе/иске. Различные причины действий (например, нарушение контракта, халатность, мошенничество и т. д) дают вам право на различные виды и суммы возмещения. Адвокат может очень помочь в решении этих вопросов. Тип дела часто определяет, какой суд будет его рассматривать.«, — говорят юристы компании.

Истец должен указать в своей жалобе следующее:

Вам нужно будет сообщить суду, почему вы подаете иск. Вы должны объяснить свою историю достаточно подробно, чтобы позволить другой стороне и судье понять все, что вы утверждаете в своей жалобе. Кроме того, ваше заявление должно охватывать все юридические требования необходимые по законодательству, чтобы показать суду, почему вы заслуживаете судебной защиты, о которой просите. Эти юридические требования иногда называют «элементами» иска.

Вам также нужно будет сообщить суду, против кого вы подаете в суд. Вы должны убедиться, что у вас есть правильное имя и адрес человека, людей или компании, на которых вы подаете иск. Важно соблюдать все правила при именовании ответчика (лица или компании, на которую вы подаете в суд). Например, в большинстве случаев лицо, к которому вы предъявляете иск, должно быть не моложе определенного возраста. Если вы подаете в суд на компанию, вам нужно будет использовать ее официальное название. Если вы подаете в суд на товарищество или индивидуальное предприятие, вы должны указать владельца бизнеса в качестве ответчика.

имя и адрес человека, людей или компании, на которых вы подаете иск. Важно соблюдать все правила при именовании ответчика (лица или компании, на которую вы подаете в суд). Например, в большинстве случаев лицо, к которому вы предъявляете иск, должно быть не моложе определенного возраста. Если вы подаете в суд на компанию, вам нужно будет использовать ее официальное название. Если вы подаете в суд на товарищество или индивидуальное предприятие, вы должны указать владельца бизнеса в качестве ответчика. Вам нужно будет сообщить суду, кто вы, и предоставить свою контактную информацию. Если вы действуете без адвоката, просто укажите свое имя, адрес и номер телефона в любом месте, предназначенном для «поверенного истца».

Наконец, вам нужно будет сообщить суду, о какой помощи вы просите.

Вы не можете включать определенную личную информацию в судебные документы.

Как правило, вы не должны публиковать определенную ненужную личную идентифицирующую информацию в протоколах суда, за исключением случаев, когда есть юридическое обязательство включать такую ​​информацию. Без юридической помощи это сделать самому довольно трудно.

«Наиболее частые запросы в таком случае — это составление исков, ходатайств и претензий, — отмечают юристы компании ОМП, — их даже больше чем на экспертную проверку недвижимости и регистрации и покупку компаний.»