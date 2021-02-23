Сотні людей зібралися на Банковій на підтримку Стерненка

На вулиці Банковій біля Офісу президента — багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці за нібито вимагання грошей.

Про це повідомляють кореспонденти Букв.

Перед початком акції, що був заплановий на 20:00, до місця її проведення почали стягувати силовиків.

Близько 19-ї години на Банковій розгорнули два кордони нацгвардійців поліціянтів, один з них — безпосередньо біля воріт Офісу президента.

Учасники акції — орієнтовно, декілька сотень — вишикувалися перед кордоном нацгвардійців.

Активісти з тематичними плакатами скандували гасла: “Стерненку — Волю”, “Аваков — чорт” та інші.

Вони вимагали у правоохоронців пропустити їх для проведення брифінгу. Тим часом з іншого боку прибували силовики.

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.