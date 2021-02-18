Советник главы МВД назвал лучший вид оружия для защиты жилья

С 21 года можно купить гладкоствольное ружье, с 25 лет — нарезной карабин, напомнил Мартыненко

Советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что не видит необходимости в разрешении украинцам использовать короткоствольное оружие для самозащиты.

«Если человек не умеет пользоваться оружием, но имеет оружие, то в случае конфликтной ситуации он начинает это оружие доставать и пытаться применить, то в тот момент, когда он не умеет этого делать, оружие конечно может быть обращено против него, может быть отобрано и пойти дальше из варианта легального пользования в криминальный мир», — заявил советник Авакова.

Он подчеркнул, что в Украине зарегистрировано около 1,2 млн стволов, ограничений относительно того, чтобы купить оружие сейчас, но длинноствольное, практически нет.

«Если человек психически здоров, не имеет проблем с законом, имеет возможность хранить оружие по правилам, то нет проблем — с 21 года можно купить гладкоствольное ружье, с 25 лет — нарезной карабин. По короткостволу много вопросов. Когда речь идет даже о том, чтобы хранить его дома, для меня вопрос, как короткостволом защититься. Как по мне, нет необходимости в защите короткостволом, этот вопрос вообще не стоит для общества. Для меня очень сомнительно использование короткоствола для самозащиты, использование гладкоствольного ружья для защиты квартиры или дома является гораздо более эффективным», — отметил Мартыненко.

Напомним, ранее в эфире канала «Украина 24» известный журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что легализация оружия в Украине возможна при условии, что за выдачу незаконных разрешений на владение стволом будут сажать в тюрьму на 10 лет.