Советы юристов: что нужно учесть при обращении в юридическую компанию

Каждая юридическая компания отличается от других и может разговаривать с потенциальными клиентами по-разному. Некоторые фирмы проводят основную проверку по телефону, прежде чем назначить встречу с адвокатом, другие же сразу назначают встречу, чтобы получить от клиента большую часть информации в ходе личной встречи.

Но и в том и в другом случае вы должны быть готовы ответить на некоторые вопросы перед тем, как начать обзванивать юридические фирмы для поиска своего представителя. Специалисты известной одесской юридической фирмы МИБ, которая занимается правовой защитой обычных граждан, представителей бизнеса и предприятий, рассказывают как подготовится к общению с адвокатом.

Как подготовиться к первой встрече или телефонному разговору с адвокатом?

Адвокат задаст вопросы, призванные быстро получить соответствующую информацию и определить, является ли ваша ситуация в его компетенции. Адвокат также должен сначала убедиться в отсутствии конфликта интересов (когда адвокат ранее или в настоящее время представляет интересы лиц, потенциально вовлеченных в ваше дело, и поэтому может показаться предвзятым или неспособным в полной мере представлять интересы клиента). Помимо имени работодателя, вас также попросят назвать имена лиц, участвующих в вашем деле.

Адвокат также захочет знать, какие действия, по вашему мнению, причинили вам вред и какие причины были приведены противной стороной для обоснования тех или иных решений, или действий. Адвокат задаст вопросы, чтобы определить, можете ли вы доказать, что приведенные причины не соответствуют действительности. Наконец, адвокат должен знать, каким образом вам был нанесен ущерб и что вы ожидаете получить в качестве компенсации.

Как отмечают эксперты МИБ, многие клиенты имеют нереалистичные ожидания по поводу своего дела из-за того, что они прочитали в газетах или услышали в рассказах других. Каждый случай индивидуален. Доказательство событий, доверие к свидетелям и многие другие обстоятельства и переменные делают каждое дело уникальным. Вы и ваш адвокат должны сосредоточиться именно на вашем конкретном деле.

В то время как вы говорите, в дополнение к получению информации, адвокат будет оценивать вас как свидетеля и клиента, в таких областях, как память, честность, внешний вид, отношение, сотрудничество, навыки общения и многие другие характеристики. Не лгите и не вводите в заблуждение своего адвоката. Понятно, что клиенты могут попытаться сделать так, чтобы их дело выглядело лучше, чем есть на самом деле. Профессиональные адвокаты, как правило, не поддаются такими манипуляциям. Специалисты МИ, советуют быть честными и откровенными. Вы и ваш адвокат должны доверять друг другу, чтобы не упустить лучший шанс разрешить вашу проблему.

Подготовьте подтверждающие документы, такие как справки, показания свидетелей, доказательства, касающиеся других лиц, и прочее.

Адвокат и клиент

Ни один адвокат не сможет сказать вам, выиграете ли вы дело, даже если ваши доказательства будут убедительными. В большинстве случаев адвокат будет указывать на вероятности успеха, а также на слабые стороны в вашем деле, которые могут сделать шанс на победу в суде менее значительным.

В целом, существует три основных критерия, на основе анализа которых адвокаты принимают решение о передаче дела в суд:

клиент;

суть претензий;

и ущерб.

Иногда количество клиентов (если возможен групповой иск) и объем исков также являются факторами, определяющими наличие у адвоката опыта и ресурсов для ведения дела.

В то время как факты и юридические аргументы играют важную роль в выигрыше судебного процесса, мнение судей об истце (подающем иск) и других свидетелях также не менее важно. Внешний вид, доверие, умение общаться и быть разумным — все эти черты помогают судьям оценить клиента. Хотя необязательно быть образцовым во всех этих областях, адвокаты обеих сторон, учитывают эти качества при оценке шансов на победу или проигрыше в судебном разбирательстве и, таким образом, при урегулировании стоимости иска. Они дают рекомендации как себя вести в суде вплоть до внешнего вида.

Кроме того, существует множество видов исков, которые имеют различные элементы доказывания: гражданские дела, жилищные споры, уголовные дела. Адвокаты обязаны оценить претензии клиента, чтобы убедиться в том, что: либо в настоящее время имеются разумные доказательства; либо имеется разумная вероятность того, что будут найдены доказательства, подтверждающие каждую претензию, до подачи иска. Поэтому правильно выбранная юридическая компания, уже половина успеха, — заключают эксперты МИБ.