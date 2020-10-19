Создатели культовой игры World of Tanks перевезли своих сотрудников из Минска в Киев
Разработчик популярной компьютерной игры World of Tanks компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников.
Об этом ресурс AIN.UA сообщил со ссылкой на собственные источники.
Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.
По их данным, еще 500 сотрудников компания планирует перевезти в Вильнюс.
Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.
Напомним, после указа президента Зеленского о содействии IT-специалистам из Беларуси в Киев переехали некоторые сотрудники компании PandaDoc, в отношении четырех сотрудников которой в Беларуси возбуждено уголовное дело. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»Tweet