«Специалистов» в ТКГ назначают по протекции гламурных внучек?

Внучка Витольда Фокина рассказала, как ее дедушка попал в ТКГ

По словам Марии Фокиной, она лично познакомила дедушку с Андреем Ермаком, с которым дружит с 18 лет.

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и экс-премьер-министр Витольд Фокин попал в ТКГ благодаря своей внучке певице Марии Фокиной. Об этом сама Мария рассказала во время телешоу «Светская жизнь» в эфире 1+1.

«Я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком (глава Офиса президента — ред.), это мой друг. И это было нашим личным решением, чтобы дедушка начал заниматься этим«, — отметила певица.

По ее словам, Витольд Фокин не знал, что Андрей Ермак «добрый друг детства» его внучки. В то же время «Андрюше как раз тоже нужна была помощь, помочь с ситуацией», — рассказала Фокина, отметив, что дружит с Ермаком с 18 лет.

Певица подчеркнула, что ее дедушка всегда был «серым кардиналом», который не любит камеры, прессу, интервью, но они с Ермаком «смогли найти общий язык, как закончить эту войну».

Прокомментировала Мария и высказывания Витольда Фокина об амнистии и отдельном статусе Донбасса.

По словам Фокиной, ее дедушке «настолько, мягко говоря, без разницы, что там про него говорят». «Он знает, что делает и четко, разумно подходит к этим вопросам, вот и все», — отметила она, добавив, что дедушка просто не читает, что про него пишут.

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