Спецпризначенці ГУР знищили десятки російських окупантів на Кінбурнській косі (відео)

У п’ятницю, 9 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу. Під час спецоперації ліквідовано значну кількість російських військових та техніку/

Про це повідомило ГУР в Телеграм.

Зазначається, що Кінбурнській косі знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано до 30 російських військових.

“Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях “Кінбурнська фортеця”, “Морський вокзал” та “Пам’ятник Суворова”. Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України”, – розповіли в розвідці.

В ГУР додали, що в операції брали участь підрозділи “Химера”, “Аратта”, “Стугна”, “Paragon”, “Сибірський батальйон”, “Терор” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО. Рейд було здійснено за підтримки Військово-морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

6 серпня підрозділ активних дій “Артан” Головного управління розвідки Міноборони України та бійці Морського центру ГУР провели операцію на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря. Група спецпризначенців висадилась вночі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби окупантів, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. // Дзеркало тижня