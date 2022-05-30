Спілка підприємців вимагає вигнати «зеслугу» Гетманцева з усіх посад і з Ради за зневажливе ставлення до українського бізнесу

У спілці відреагували і на слова нардепа про підприємців-«гусаків, яких потрібно обскубувати» та закиди, що їхня ініціатива щодо зміни економічної політики — проплачена.

Спілка українських підприємців звернулася до Президента Володимира Зеленського і голови партії «Слуга Народу» Олени Шуляк з вимогою звільнити голову фінансового комітету ВР Данила Гетманцева з усіх посад і позбавити депутатського мандата.

Текст заяви СУП оприлюднила на своїй Facebook-сторінці.

«Починаючи з 22 травня, ініціативна група підприємців зібрала 16 000 підписів за відставку голови цього комітету Д. О. Гетманцева. Ми вважаємо, що саме він винний у низьких темпах зростання української економіки та її неготовності до повномасштабної війни, а нині — у неможливості негайно розпочати швидке відновлення», — йдеться у зверненні підприємців.

У спілці відреагували і на слова Гетманцева про підприємців-«гусаків, яких потрібно обскубувати» та закиди, що їхня ініціатива щодо зміни економічної політики — проплачена.

«Вважаємо таку поведінку вищої посадової особи неприпустимою», — наголосили підписанти.

«…суспільство демонструє суттєве зростання довіри до підприємців, до українського бізнесу. Але з боку влади постійно бачимо зневажливе ставлення й порожні звинувачення», — зазначили у зверненні.

Згодом на Facebook-сторінці Спілки українських підприємців з’явилося відеозвернення її голови В’ячеслава Климова.