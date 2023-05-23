​Справи Майдану: адвокатка обвинуваченого беркутівця вдруге заявила відвід судді

Святошинський райсуд Києва 23 травня не закінчив допит свідка щодо подій 18 лютого 2014 року у зв’язку з тим, що адвокатка екскомандира львівського “Беркуту” Ростислава Пацеляка Наталія Вознюк удруге попросила суд дозволити обвинуваченому пересісти зі скляної камери суду до неї за стіл. Суд відмовив.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у своєму телеграм-каналі.

Фото: Адвокатська дорадча група

Після клопотання про те, щоб дозволити обвинуваченому пересісти зі скляної камери, адвокатка заявила відвід судді. Такий самий відвід адвокатка вже заявляла 25 квітня 2023 року. Тоді суд його не задовольнив, зазначає ZMINA.

За словами учасників процесу, протягом місяця на кожному засіданні вони чують фразу “у зв’язку із заявленим відводом суд відкладає засідання”. За їхніми словами, з п’яти останніх засідань змістовним було лише одне:

25 квітня і 2 травня засідання не відбулися через заяву адвоката про відвід судді;

9 травня суд допитував двох ексберкутівців щодо подій 18 лютого 2014 року, але суддя обмежував коло питань обвинувачення та потерпілих до свідка, тож потерпілий Микола Підпузько заявив відвід головуючому;

заявив відвід головуючому; 16 травня засідання також не відбулися через заяву про відвід судді від другого потерпілого. Відводи тоді не задовольнили;

23 травня засідання зірвалося через повторну заяву про відвід від адвоката обвинуваченого.

Командира львівського “Беркуту” Ростислава Пацеляка обвинувачують у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні мирним зібранням та професійній діяльності журналістів під час Мирної ходи Кріпосним провулком та вулицею Інститутською в лютому 2014-го.

Раніше Пацеляку повідомили чергову підозру за організацію і привласнення вогнепальної зброї, а також перевищення службових повноважень з боку працівника правоохоронних органів.

До 20 червня поточного року він перебуватиме під арештом.

Окрім того, Святошинський районний суд слухає справу щодо обвинувачення Пацеляка в перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014-го. Беркутівець свою провину не визнає.

Нагадаємо, що профільний департамент Офісу генерального прокурора, який працює над розслідуваннями справ Майдану, торік повідомив про підозру 27 особам.

Цього року в деяких справах Майдану збігає строк давності.