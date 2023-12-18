Спроби «привладних» осіб дискредитувати головнокомандувача викликають різке несприйняття в суспільстві (опитування)

Серед українці знизився рівень довіри до чинного уряду та парламенту: абсолютну прихильність українців має хіба що Валерій Залужний. Зеленському також довіряє більшість, проте, вже трохи менше.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. В порівнянні з груднем 2022 року частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє – зросла з 34% до 61%.

Довіра до уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра – зросла з 19% до 44%.

“Хоча у випадку президента також є низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості. Так, наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють – 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%”, – зазначають в КМІС.

За даними опитування, абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і зараз, їм довіряють 96% опитаних. Крім того, 88% українців довіряють головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).

В КМІС зазначають, що більшість українців – 59% – водночас довіряють і президенту Зеленському, і головнокомандувачу Залужному. “Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так, лише 14% довіряють В. Залужному і при цьому не довіряють президенту, і лише 1% довіряють президенту, але не довіряють В. Залужному”, – повідомляють соціологи.

За даними опитування, критика влади зросла у всіх регіонах, хоча при цьому у всіх регіонах більшість довіряють президенту. Крім цього, там абсолютна більшість довіряє ЗСУ, Залужному та волонтерам.

Трохи знизився рівень довіра до СБУ, проте наразі більшість українців довіряють їй – 58% проти 16%, які не довіряють (у грудні 2022 року 63% довіряли СБУ, не довіряли – 9%). Водночас більш істотно знизилася довіра поліції – з 58% у грудні 2022 року до 41% зараз (недовіра зросла з 14% до 29%).

В Україні зберігається висока довіра волонтерам – 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють (у грудні 2022 року показники була майже ідентичними).

Критично низькою, зі значним погіршенням порівняно з минулим роком, є довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – 61% і 64%. У грудні 2022 року судам довіряли 25%, прокурорам – 21%, але було удвічі менше тих, хто не довіряв їм.

Також значно втратили довіру українські ЗМІ. За останній рік з 57% до 29% стало менше тих, хто довіряє українським ЗМІ (натомість з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

Крім того, втрачає довіру громадськості церква – за рік знизилась довіра з 44% до 38%.

Аналітик КМІС Грушецький вважає, що наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності.

Він зазначив, що принципово важливим результатом є те, що в Україні 59% українців водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. “Українці вимагають єдності і тому дії окремих представників влади зі спроб дискредитації головнокомандувача викликають різке несприйняття в суспільстві. Українці не вірять у звинувачення, які можуть лунати на адресу Залужного (навіть більше, можна припускати, що такі звинувачення бумерангом негативно позначаються на самій владі)”, – зазначає він. // УНІАН