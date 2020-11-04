Столичній громаді повернули землю на Трухановому острові вартістю ₴25 млн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 у повному обсязі задоволено позов Київської міської прокуратури про повернення територіальній громаді земельної ділянки на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн.

Так, прокуратура встановила факт незаконного зайняття та використання юридичною особою земельної ділянки комунальної форми власності без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

На земельній ділянці площею 1, 16 га встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд. Спеціалісти органів місцевого самоврядування на територію ділянки не допускалися, доступ до неї обмежений.

У зв’язку з цим, прокуратура столиці у 2019 році звернулась до господарського суду міста з позовною заявою про зобов’язання відповідача повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши її від розміщеного майна.

Київська міська прокуратура