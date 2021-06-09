Столичній громаді повернуто землю на Трухановому острові вартістю понад ₴25 млн.

Верховний Суд підтримав позицію прокуратури у справі щодо повернення територіальній громаді столиці земельної ділянки площею 1,16 га на Трухановому острові у м. Києві вартістю понад 25 млн гривень.

Так, прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо) для розміщення будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу.

Крім того, будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснено без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.

Рішенням господарського суду міста Києва позов прокурора задоволено та зобов’язано юридичну особу повернути територіальній громаді земельну ділянку звільнивши її від розміщеного на ній майна.

Разом з тим, судом апеляційної інстанції вказане рішення скасовано та відмовлено у задоволенні позову.

Не погоджуючись із зазначеною постановою апеляційної інстанції Київською міською прокуратурою оскаржено її до Верховного Суду, який підтримав доводи прокурора та залишив в силі рішення суду першої інстанції про повернення земельної ділянки територіальній громаді міста.

Київська міська прокуратура