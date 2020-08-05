Столичную ст. метро «Вокзальная» могут закрыть на вход до 26 августа в связи с ремонтом эскалатора

«Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе».

Киевский метрополитен предупреждает о возможном закрытии станции «Вокзальная» на вход до 26 августа в связи с ремонтом эскалатора с 6 по 26 августа.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

«С 6 по 26 августа на станции «Вокзальная» будет проводиться внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов. В связи с этим в пиковые часы возможно ограничение (закрытие) станции на вход. Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в Киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км. // LB.ua