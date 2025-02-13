Столичний Поділ застрягне у заторах: ключовий шляхопровід ремонтуватимуть до кінця 2025 року

Чималу споруду на вул. Новокостянтинівській, якою до центру міста виїздять мешканці Куренівки, Пріорки й Виноградаря ремонтуватимуть до кінця року: не зважаючи на наявність об’їзних маршрутів, нею курсував настільки великий трафік, що район так чи інакше стоятиме в заторах/

У середу, 12 лютого 2025 року, у Києві почали ремонтувати ще один аварійний шляхопровід. Він розташований у Подільському районі, на вул. Новокостянтинівській – і веде через залізничні колії над вул. Вікентія Хвойки. На споруду чекає капремонт, її повністю демонтують, а тоді – складуть наново.

Про початок робіт повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у своєму Facebook . За його даними, підрядник, дорожня й мосторемонтна компанія “RDS” вже почала демонтаж мостової споруди. Про намір її ремонтувати Інформатор повідомляв ще 2024 року – втім, роботи почалися із затримкою, лише у лютому цьогоріч.

“Шляхопровід буде розібрано і перебудовано наново за сучасними технологіями та нормами, але зі збереженням його габаритів. Завершення робіт – кінець 2025 року. Але є сподівання на відкриття технічного руху вже новою спорудою до кінця цього літа”, – розповідає Авдокушин.

Оглядач каже, що у перший день робіт працівники облаштовувались на об’єкті та виконували початкові демонтажні роботи. Фрезерували дорожнє покриття на прогоновій будові споруди та найближчих підходах, демонтували перила та відбійники.

Важливий момент: вулицею Новокостянтинівською у пікові часи йде досить жвавий трафік: нею до центру міста зранку, і ввечері – в зворотньому напрямку виїздять мешканці Подільського району (Пріорки, Вітряних гір, Виноградаря). Міська влада організувала об’їзний рух через вулицю Кирилівську, а рух на Куренівку/Почайну – тимчасовим проїздом через залізницю, впритул до шляхопроводу. Втім, у години “пік” у районі шляхопроводу все одно збираються чималі затори – тепер автовласникам, та й пасажирам громадського транспорту, доведеться виходити з дому на півгодини раніше.

Інформатор