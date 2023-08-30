«Створення умов безкарності для злодіїв від науки»: Суд заборонив виносити рішення щодо плагіату в роботах в.о. ректорки Вінницького медуніверситету

Суд заборонив комітету з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти винести рішення щодо наявності плагіату у дисертації та науковій статті виконувачки обов’язків ректорки Вінницького медичного університету Вікторії Петрушенко.

Як повідомив “Українській правді. Життя” голова НАЗЯВО Андрій Бутенко, 30 серпня комітет зібрався, щоб винести рішення щодо плагіату. Однак не зміг цього зробити через ухвалу Вінницького суду.

Раніше адвокати ректорки звернулися до суду з позовом про те, що перевірка наукових робіт Вікторії Петрушенко НАЗЯВО є протиправною, оскільки на момент їхнього захисту законодавство не передбачало поняття “академічний плагіат”.

Пізніше до суду надійшла заява від представників ректорки, в якій адвокат зокрема просив заборонити НАЗЯВО виносити будь-яке рішення, поки суд не розгляне справу по суті.

“Це – нормальна судова практика: адміністративний позов, який забороняє якимсь державним органам чи установам чинити певні дії. Якщо хтось позивається про належність чи неналежність повноважень, або дій, то в Україні справа може розглядатися роками. Але особа може звернутися до суду з іншою заявою з проханням захистити від якихось незаконних дій органу влади (у даному випадку –нас), поки суд розглядатиме справу”, – пояснює Андрій Бутенко.

За його словами, подібні випадки у НАЗЯВО вже були, однак не під час головування Бутенка. Дисертацію та наукову статтю Вікторії Петрушенко вже перевірили, однак Андрій Бутенко не підтвердив і не спростовував наявність у ній плагіату.

“У нас є набір матеріалів, ми хотіли на засіданні почути іншу сторону, і ухвалити рішення. Прикро, що не можемо закінчити роботу, але ми законослухняні громадяни”, – каже голова НАЗЯВО.

Повернутися до розгляду скарги НАЗЯВО зможе лише після того, як суд або скасує рішення про заборону, або розгляне справу по суті.

Андрій Бутенко також не виключає, що НАЗЯВО подасть на рішення суду апеляцію.

“Скоріше за все так, наш юридичний відділ вивчає можливу аргументацію. Ми ж про судове рішення дізналися вчора в кінці дня. Але практика показує, що суд вкрай рідко скасовує своє рішення про забезпечення позову”, – каже він.

Координаторка антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” Світлана Вовк вважає, що дане рішення суду – це “серйозний прецедент створення умов безкарності для злодіїв від науки”.

“Якщо НАЗЯВО не знайде правового механізму розблокування цієї ситуації, то всі викриті плагіатори спробують втекти від відповідальності таким чином”, – каже вона.

Скаргу щодо наявності плагіату в роботах ректорки подав у НАЗЯВО науковець Олег Смірнов. Автор скарги стверджує, що проведений аналіз дисертації Петрушенко показав, що вона має текстові збіги без належних посилань з російською книжкою 2005 року і 10 іншими дисертаціями.

Керівниця Вінницького медичного вишу є заслуженою і народною артисткою України, а також докторкою медичних наук.

Вікторія Петрушенко – авторка сольного компакт-диску “Українські народні пісні та романси” та понад 270 наукових публікацій.