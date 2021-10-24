Суд арештував техніку знахабнілих евакуаторів у столиці: підозрюють у завищенні цін

Головне слідче управління Національної поліції розслідує факти зловживання посадовцями Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно з представниками приватних компаній і заволодіння чужим майном шляхом зловживань та службового підроблення.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 11 жовтня.

Підозрюються п’ятеро посадовців Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, серед яких заступник начальника Департаменту, і двох представників ТОВ «Евакуатор Сервіс» і ТОВ «Експрес-Т».

На території Києва безпідставно евакуювали автомобілі і доставляли їх на штрафмайданчики, відповідно до договорів про надання послуг з транспортування ТОВ «Евакуатор Сервіс», ТОВ «Експедиція 777» та ТОВ «Автосос-Сервіс».

Власників машин або водіїв змушували платити цим компаніям суму, яка перевищує нормативно затверджену, — 1270 грн. замість 720 грн. У у період з 22.06.2020 по 31.12.2020 громадянам спричинено майнової шкоди на 709 500 грн.

У період з 04.01.2021 по 31.03.2021 компаніії-евакуатори, за версією правоохоронців, діючи у складі злочинної організації, заволоділи коштами власників машин і водіїв у сумі завищення вартості послуг на 7,6 млн грн.

У вищезгаданих компаній пройшли обшуки, вилучалися речі та документи.

У вересні суд арештував 10 машин, які належать ТОВ «Евакуатор Сервіс», 10 евакуаторів ТОВ «Експрес-Т» і 6 евакуаторів ТОВ «Експедиція 777».