Суд заборонив розповсюдження книги Кіпіані «Справа Василя Стуса» за позовом Медведчука

19 жовтня Дарницький райсуд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса без дозволу Віктора Медведчука.

У понеділок, 19 жовтня, в Дарницькому районному суді зачитали вирок у справі за позовом нардепа від ОПЗЖ та адвоката поета Василя Стуса у 1980-х, Віктора Медведчука.

Нагадаємо, Медведчук заявив, що у 9 епізодах книги Кіпіані містяться висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика, через що вимагає заборонити розповсюдження книги «у будь-який спосіб на будь-якій території».

У цих епізодах Кіпіані розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року. У результаті поета засудили до 10 років примусових робіт та 5 років заслання. Стус помер 4 вересня 1985 року в карцері після оголошеного ним голодування. // Вартові еспресо