Суд задовольнив позов прокуратури про повернення у власність держави майна вартістю майже ₴39 млн.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до Державного підприємства Державного проектно-вишукувального та науково-дослідницького інституту «Укренергомережпроект» та державних реєстраторів про скасування незаконних рішень держреєстраторів та визнання права власності за державою на об’єкт нерухомого майна загальною вартістю майже 39 млн грн.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова встановлено факти проведення державними реєстраторами незаконної реєстрації права власності за вищевказаним державним підприємством на виробничі споруди загальною площею 2780 кв. м, та подальший їх поділ, що могло призвести до приховування, знищення чи спотворення нерухомості державної форми власності.

Вищевказана реєстрація переходу права власності здійснена всупереч положень ч.3 ст. 73, ст. 136 Господарського кодексу України, ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки на момент її проведення спірне майно перебувало у Державного підприємства Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідницький інститут «Укренергомережпроект» на праві господарського відання, водночас його власником залишалася держава в особі міністерства, а у подальшому — Фонду державного майна України.

Це і стало підставою для направлення відповідного позову окружною прокуратурою до суду.

Львівською обласною прокуратурою забезпечено участь у розгляді господарським судом Львівської області зазначеної справи. Рішенням суду позов задоволено у повному обсязі.

Наразі рішення суду набрало чинності, у зв’язку з чим Фондом державного майна України вживаються заходи щодо його виконання.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури