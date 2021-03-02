Суд зобов’язав програму скандального Дубінського спростувати неправду щодо Кличка

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації Віталій Кличко та його радник Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року.

Київський міський голова Віталій Кличко виграв судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1»». Позов стосувався виходу в ефір «1+1» випуску програми «Гроші» Олександра Дубінського.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації Віталій Кличко та його радник Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року.

«Наскільки ви пам’ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Тому й подав позов до суду на канал «1+1″, який поливав мене брудом. Про наступ на свободу слова тут не йдеться», — зазначив Кличко.

Розглянувши позов, суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми «Гроші». Також суд зобов’язав видалити програму, в якій була оприлюднена неправдива інформація, зі всіх інформаційних ресурсів телекомпанії та соціальних мереж, пов’язаних з нею. // LB.ua