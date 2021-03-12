Судді Конституційного Суду набрали в помічники дружин і родичів колег, – розслідування «Схем»

Помічники-родичі є у трьох суддів чинного складу.

Судді Конституційного Суду взяли на роботу як помічників дружин і родичів своїх колег – чинних і колишніх суддів КС. Вони були прийняті поза конкурсом і за поданням самих суддів, йдеться в розслідуванні «Схем».

Суддя Олександр Литвинов у грудні 2018 року взяв на посаду помічниці Юлію Касмініну – доньку чинного судді Конституційного Суду Олександра Касмініна. Торік їй нарахували 400 000 гривень зарплати, тобто приблизно по 33 000 гривень щомісяця.

За 2019 і 2020 рік Касмініна отримала дві подяки і грамоти від голови Конституційного Суду. Литвинов відмовився коментувати, за яким принципом Касмініна була взята на роботу. Батько дівчини в коментарі журналістам пояснив, що вона стала помічницею «відповідно до закону про Конституційний Суд».

Згідно із цим законом, кожен суддя повинен мати двох наукових консультантів і помічника, яких призначає секретаріат за поданням судді. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше три роки і вільно володіє державною мовою. Вимоги до помічників у законі не прописані.

Сам Касмінін теж має помічницю, наближену до КС. Це Ольга Шаптала — невістка колишньої голови Конституційного Суду Наталії Шаптали.

Суддя Віктор Кривенко взяв помічницею Тамару Федоренко — дружину екссудді КС Михайла Гультая. За минулий рік вона отримала 450 000 грн зарплати, має грамоту від голови КСУ.