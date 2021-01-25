Суддя, який п’яним збив насмерть людину, домігся через суд виплати собі пенсії в розмірі 106 тис грн на місяць
Справа щодо судді вже майже 10 (!) років лежить у Чортківському районному суді Тернопільської області, зазначає видання Prosud.
Однак йому цього виявилось замало — наприкінці 2020 року Грица звернувся до суду з прохання перерахувати розмір його довічного утримання, мотивуючи це тим, що суддівський оклад за цей час збільшився. Суд задовольнив клопотання Юрія Грица (http://bit.ly/39Zm0oS). Тепер екссуддя буде щомісяця отримувати 106 129 грн з кишень українців.