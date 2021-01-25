Суддя, який п’яним збив насмерть людину, домігся через суд виплати собі пенсії в розмірі 106 тис грн на місяць

Екссуддя Господарського суду Івано-Франківської області — Юрій Грица, у серпні 2011 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на “Волзі” наїхав на працівників “Івано-Франківськводоекотехпрому”, які проводили ремонтні роботи. В результаті один з них помер в обласній клінічній лікарні, інший – отримав інвалідність.

Справа щодо судді вже майже 10 (!) років лежить у Чортківському районному суді Тернопільської області, зазначає видання Prosud.

У цей час Юрій Грица продовжував вершити правосуддя, а у 2019 році подав у відставку за власним бажанням. Вища рада правосуддя без проблем задовольнила заяву судді та відправила його в почесну відставку.