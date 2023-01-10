Суддя затриманий ще літом на хабарі в 1000 доларів США все ще судить інших хабарників
На фото суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павло Івченко області під час затримання його на хабарі в 1000 доларів США співробітниками НАБУ ще в серпні минулого року.
Суддя-хабарник пообіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути відповідальності.
Проте якщо делегати не зможуть обрати 8 членів ВРП на цьому з’їзді такі судді як Івченко та інші продовжать спокійно виносити рішення навіть перебуваючи на лаві підсудних ще мінімум рік…
Посли G7 фактично відкритим текстом говорять про те, чому без ВРП ніякої євроінтеграції не буде.