Суддя, затриманий влітку на хабарі в 1000 доларів, все ще судить інших хабарників
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На фото суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павло Івченко області під час затримання його на хабарі в 1000 доларів США співробітниками НАБУ ще в серпні минулого року.
Суддя-хабарник пообіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути відповідальності.
І буквально вчора Павло Івченко, підозрюваний у хабарництві, розглядав справу щодо іншої особи, яку судять за хабар.
Загалом Івченко продовжує активно розглядати справи та виносити рішення, бо йому обрали запобіжний захід у вигляді 148 860 грн застави.
Чому суддя, підозрюваний у хабарництві, продовжує виносити рішення – питання яке виникає одразу ж.
Все дуже просто – відсторонити його від посади може лише Вища рада правосуддя, яка наразі не сформована, – зауважують у Prosud.
Виправити все й сформувати ВРП можна вже цього тижня на з’їзді суддів, який розпочнеться вже завтра.
Проте, якщо делегати не зможуть обрати 8 членів ВРП на цьому з’їзді, такі судді як Івченко та інші продовжать спокійно виносити рішення навіть перебуваючи на лаві підсудних ще мінімум рік…
Тим часом посли G7 з нетерпінням очікують призначення 8 членів ВРП. На цьому вони наголошують уже ВДРУГЕ за останні пару місяців, тому що: “Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком… на шляху до євроінтеграції”.
Посли G7 фактично відкритим текстом говорять про те, чому без ВРП ніякої євроінтеграції не буде.