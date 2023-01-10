Суддя, затриманий влітку на хабарі в 1000 доларів, все ще судить інших хабарників

На фото суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павло Івченко області під час затримання його на хабарі в 1000 доларів США співробітниками НАБУ ще в серпні минулого року.

Суддя-хабарник пообіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути відповідальності.

І буквально вчора Павло Івченко, підозрюваний у хабарництві, розглядав справу щодо іншої особи, яку судять за хабар.

Загалом Івченко продовжує активно розглядати справи та виносити рішення, бо йому обрали запобіжний захід у вигляді 148 860 грн застави.

Чому суддя, підозрюваний у хабарництві, продовжує виносити рішення – питання яке виникає одразу ж.

Все дуже просто – відсторонити його від посади може лише Вища рада правосуддя, яка наразі не сформована, – зауважують у Prosud

Виправити все й сформувати ВРП можна вже цього тижня на з’їзді суддів, який розпочнеться вже завтра.