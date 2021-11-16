Судитимуть держреєстратора, який незаконно зареєстрував право власності на квартиру вартістю понад півмільйона

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, у ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року до державного реєстратора звернулось товариство з обмеженою відповідальністю із заявою про державну реєстрацію прав на квартиру, розташовану в м. Харків.

Державний реєстратор незаконно зареєстрував та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про перехід права власності за товариством на квартиру, яка перебувала в іпотеці.

На момент укладення іпотечного договору законодавцем не передбачалось можливості передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання лише за умови наявності застереження в іпотечному договорі, а відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Крім того, вказана квартира перебувала під арештом, що відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є підставою для відмови у державній реєстрації.

Таким чином, державний реєстратор протиправно позбавив фізичну особу права власності, чим завдав матеріальну шкоду на суму понад півмільйона грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно державного реєстратора направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури