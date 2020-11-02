Судья КСУ считает, что Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы» и обещает войну
Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава КСУ.
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.
Об этом судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции «Слуга народа».
Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте будет 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, Слиденко сказал:
«Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти».
Судья заявил: «Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?».
«Такое впечатление, что его кто — то толкает к этому», — считает судья КС.
По убеждению Слиденко, в своем обращении Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», — сказал Слиденко.
КСУ против антикоррупционной системы
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября по этому решению НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- 29 октября открытый доступ к Госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.
- Также 29 октября президент Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к Конституционного судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».
- Сегодня, 2 ноября, Зеленский обратился к депутатам от партии «Слуга народа» и заявил, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять «жесткие решения» по Конституционному суду. Также президент заявляет, что если не остановить хаос, который «творит за деньги Конституционный суд», произойдет противостояние на улицах.