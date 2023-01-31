Судитимуть директора КП, через недбалість якого завдано шкоди довкіллю та збитків державі на суму понад ₴6,5 млн.

Співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань завершили досудове розслідування службового злочину, у вчиненні якого обвинувачується директор одного з комунальних підприємств Рахівщини.

Встановлено, що посадовець, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, всупереч екологічним вимогам та нормам, організував несанкціоноване сміттєзвалище у прибережній смузі річки Тиса в межах Рахівського району.

В ході слідства з’ясувалося, що строк дії паспорта місця захоронення твердих побутових відходів закінчився кілька років тому. Не зважаючи на це, обвинувачений продовжив свою діяльність, укладав договори з фізичними та юридичними особами, і в результаті таких незаконних дій протягом 2020-2021 років площа полігону зросла на 0,15 га. Це заподіяло істотної шкоди довкіллю та завдало державі збитків на суму понад 6,5 млн гривень.

Дії посадовця в поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, за процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури, слідчі сформували обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження направили для судового розгляду.

Директору комунального підприємства загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Поліція Закарпатської області