Судитимуть ексначальника відділу прокуратури на Луганщині, який перейшов на бік російських окупантів
За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно прокурора, який перейшов на бік ворога та сьогодні працює в окупаційній «прокуратурі» так званої «лнр».
Слідством встановлено, що під час російської агресії начальник Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області добровільно обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.
У березні 2022 року окупаційна влада рф призначила обвинуваченого до так званої «прокуратури Новопсковського району лнр», де він надавав допомогу в утворенні та організації її роботи.
За результатами розгляду дисциплінарної скарги керівника Луганської обласної прокуратури його звільнено з органів прокуратури за порушення присяги прокурора.
На даний час обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності направлено до суду ( ч. 7 ст. 111-1 КК України). Особа перебуває у розшуку.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Краматорську.
Обвинуваченому загрожує покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet