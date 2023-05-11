Судитимуть окупаційного «мера» Лисичанська та шістьох псевдокерівників окупаційних адміністрацій на Луганщині

Прокурори Луганської обласної, Щастинської, Старобільської та Сватівської окружних прокуратур направили до суду обвинувальні акти стосовно семи громадян України за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець м. Лисичанськ у липні 2022 року був призначений на посаду «виконувача обов’язків голови адміністрації міста».

Так званий «керівник» насаджує окупаційний режим та всіляко «вихваляється» «результатами» роботи псевдооргану, а також планами «відбудови» міста, що зазнало руйнації.

Крім того, в раніше розпочатих кримінальних провадженнях фігурант є підозрюваним в участі у діяльності не передбачених законом України збройних формувань, сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України) та перебуває у розшуку.

Відомо, що в 2014 році він перейшов на бік ворога та виїхав в так звану «лнр» при звільненні міста від НЗФ. Протягом останніх восьми років чоловік воював у «6-му окремому мотострілковому козачому полку ім. Платова» проти ЗСУ. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну він прибув «звільняти» Луганщину.

Ще троє обвинувачених – мешканці Луганщини, які навесні та влітку 2022 року обійняли посади так званих «начальників відділів життєзабезпечення» в окупаційних адміністраціях. Двоє з них «керують» в Сватівському районі, останній – в Старобільському.

Навесні двоє колаборантів з смт Станиці Луганської та фігурантка зі Старобільщини очолили так звані «управління соціального захисту населення» і «пенсійного фонду» у відповідних «районних адміністраціях» псевдореспубліки.

Псевдоначальники налагоджують роботу незаконних структур на території тимчасово окупованих населених пунктів і розповсюджують проросійські наративи.

Наразі матеріали обвинувачень стосовно всіх фігурантів направлені до судів для розгляду по суті.

Усім правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської, Старобільської

та Сватівської окружних прокуратур)