Суть конфликтов в соцсетях, чем они опасны и как к ним относиться

Конфликты в соцсетях в наше время являются вполне обычным делом. Достаточно выложить любой провокационный пост на всеобщее обозрение, и под ним сразу же начинают появляться разного рода комментарии. Иногда они адекватные и касаются только сути вопроса, а иногда перерастают в словесные перепалки с личными оскорблениями и всеми вытекающими последствиями.

В итоге, такой конфликт может оставить серьезный психологический отпечаток в человеке, который к нему специально не готовился.

Причина возникновения конфликтов

Давайте рассмотрим пару ситуаций. Например, вы выразили мнение о том, что лучше приобрести новые наушники Apple за 300 долларов, чем какие-то менее качественные за 30 долларов. В таком случае, есть огромная вероятность того, что найдется человек, который назовет вас дураком или каким-то словом похуже. Дело в том, что вы, по его мнению, не умеете распоряжаться деньгами, не разбираетесь в технике и вообще Apple — говно. При этом, совершенно неважно, что цена на эти наушники полностью оправдана, ведь по факту, они одни из лучших, и вы об этом знаете. А тем более, вы можете себе эту покупку позволить.

Огромный ажиотаж вызывают политические записи. Вы наверняка не раз видели, как под постами о политических деятелях сразу собираются десятки, а то и сотни комментаторов. В этом случае все начинается с высказывания мнений по поводу этого политика, но постепенно это переходит в конфликты между конкретными людьми. Опять же, с личными оскорблениями друг друга.

Кто-то вообще может написать любой бытовой вопрос в группе. В итоге, другие участники не только не отвечают на него, но и выставляют инициатора посмешищем, например, из-за ошибок в тексте вопроса.

Во всех этих и различных других случаях мы можем часами спорить с другими людьми, получать в свой адрес оскорбления, пытаться оскорбить оппонента в ответ и доказывать ему свою точку зрения. Но это обычно ничего не приносит, кроме негативных ощущений, моральному истощению, снижению самооценки и др. А бывает и так, что после таких конфликтов у человека наступает затяжная депрессия со всеми ее последствиями.

Что с этим делать, как реагировать

Воспринимать такие конфликты всерьез нет смысла по нескольким причинам:

Люди конфликтуют не с вами, а с тем образом, который они видят на фото в, дополненный их домыслами.

Так как в переписке отсутствует невербальный канал общения (жесты и мимика), а также нет возможности слышать тон, интонацию и громкость голоса, то суть реплик часто теряется. Другими словами, участники дискуссии слышат не совсем то, что им говорят. Это приводит к недопониманию и спору, что часто перетекает в конфликт.

Большинство людей делает выводы о конкретной ситуации с того места, на котором сидит. Если мы вспомним ситуацию с наушниками Apple, то поймем, что суть конфликта заключается в их высокой стоимости. Здесь нужно понимать, что каждый в первую очередь ориентируется на свои доходы, из чего и делает субъективные выводы

Много людей приходят в соцсети именно для того, чтобы поконфликтовать. Им совершенно неважно, с кем они будут это делать. Главное, выплеснуть негатив.

Как видим, принимать близко к сердцу все эти споры — глупая идея. Ваши противники выплескивают негатив не конкретно на вас, как на человека, а на фантом из интернета. И в реальной жизни 90% этих конфликтов просто не было бы, ведь большинство людей на самом деле далеко не такие смелые, какими стараются себя показать.