Системі автоматичної фіксації порушень ПДР — 4 роки, сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень

Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Лише за цей рік підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення рф, та 31 прилад підключено вперше.

За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов — саме стільки разів притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень.

Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте, за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості).

УК