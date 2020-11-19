Тендер на покупку Toyota Land Cruiser для киевских коммунальщиков отменили, а директора – уволили

Директору коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева» сообщили об увольнении из-за объявленного тендера на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser для коммунальщиков за 1,49 млн грн.

Об этом сообщает мэр Киева в Facebook.

Так, директора предприятия уволили, а закупку – отменили. Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство приняло самостоятельно. Однако, все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

«Торги уже отменены. А директора коммунального предприятия уведомили об увольнении», – написал Кличко.

Он добавил, что начальник Дирекции не сообщил о намерении огласить тендер на покупку дорогого внедорожника ни заместителям главы КГГА, ни Департаменту транспортной инфраструктуры, ни Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. // Сегодня