Тернопольская ОГА запретила на территории области разрешенный Радой и Зеленским игорный бизнес

Решение о запрете игорного бизнеса на территории области инициировали представители «Батькивщины»

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированный представителями партии «Батькивщина» решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель партийной организации «Батькивщина» Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

«11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция «Батькивщина» вынесла на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. «За» проголосовало 34 депутата, решение принято», — отметил Деревляный.

РБК-Украина