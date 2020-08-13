Тернопольская ОГА запретила на территории области разрешенный Радой и Зеленским игорный бизнес
Решение о запрете игорного бизнеса на территории области инициировали представители «Батькивщины»
Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированный представителями партии «Батькивщина» решение о запрете игорного бизнеса на территории области.
Об этом сообщил председатель партийной организации «Батькивщина» Василий Деревляный на своей странице в Facebook.
Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.
«11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция «Батькивщина» вынесла на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. «За» проголосовало 34 депутата, решение принято», — отметил Деревляный.
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