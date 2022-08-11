Три украинских города попали в топ-5 городов мира с наибольшим количеством поклонников суши

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Кажется, нет предела популярности суши в Украине. Согласно данным Google, собранным порталом Chef’s Pencil, интерес к японскому блюду неуклонно растет из года в год и, кажется, еще не достиг своего пика. Три украинских города  входят в первую пятёрку городов мира с наибольшим количеством поклонников суши (за пределами Японии конечно). 

Філадельфия з лососем

Фото: ninjasushi.com.ua

Суши любят во всем мире, и в прошлом году их популярность во всем мире достигла рекордного уровня. То же самое и в Украине, где популярность этого блюда утроилась за шесть лет, если верить данным Google Trends. Больше всего в Украине, по данным Chef’s Pencil, суши увлекают жителей Киева, Одессы и Харькова. Это подтверждает и растущая популярность запросов типа “суши доставка Киев”  и подобных им, частота которых набирает обороты с момента начала пандемии коронавируса.

Популярность суши в Украине

Возможно, это покажется странным, что суши так  популярны в  Украине. Первый по величине город Украины, Киев, занимает пятое место в статистике, а перед ним следуют Харьков и Одесса, которая закрепилась на третьем месте.

В Украине суши стали очень популярными в середине 2000-х, и украинцы никогда не оглядывались назад. По данным туристических порталов, суши настолько популярны в Украине, что найти их можно даже в самых неожиданных местах — например, в меню пиццерии.

Это блюдо имеет долгую историю в столице страны, и Киев долгое время считался самым популярным местом для суши. Однако сегодня все большие города, такие как Днепр, Львов и упомянутые выше Одесса и Харьков Гётеборге за последнее десятилетие резко нарастили почитателей суши, и в настоящее время, в каждом городе насчитывается множество суши-баров с услугой доставки на дом. 

Вот 15 самых помешанных на суши городов за пределами Японии, согласно кулинарному журналу Chef’s Pencil:

  1. Ванкувер, Канада
  2. Новосибирск, Россия
  3. Одесса, Украина
  4. Харьков, Украина
  5. Киев, Украина
  6. Копенгаген, Дания
  7. Минск, Беларусь
  8. Гетеборг, Швеция
  9. Стокгольм, Швеция
  10. Осло, Норвегия
  11. Монреаль, Канада
  12. Милан, Италия
  13. Сан-Диего, США
  14. Гаага, Нидерланды
  15. Лос-Анджелес, США

Суши стали не только блюдом, но и стилем жизни. В мировых столицах суши-бары можно найти на каждом шагу. Некоторые из них представляют собой разновидность фаст-фуда, откуда можно взять еду в офис или домой. Другие суши-рестораны — модные и дорогие заведения. 

Интересные факты о суши

суши

Фото: ninjasushi.com.ua

Слово суши на самом деле имеет свое значение. На старом, уже не употребляемом японском языке это означает: кислый вкус. И в этом случае это еда из самых доступных в стране ингредиентов.

  • Первое упоминание о суши датируется 718 годом нашей эры.
  • Суши были созданы путем заворачивания соленых частей сырой рыбы в рис для созревания, но рис не употребляли.
  • Ханая Йохей, жившая в конце 19 века, считается автором современной версии суши. Его можно было бы назвать предшественником фаст-фуда, ведь пресную форму суши подавали и ели руками в проходах театров во время антрактов.
  • Суши являются источником высококачественных белков, ненасыщенных кислот, йода, протеинов, минералов и при этом содержат мало жиров и калорий.
  • Настоящие ценители едят суши без соевого соуса, васаби и в основном пальцами.
  • В Токио есть университет суши.
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