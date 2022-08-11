Три украинских города попали в топ-5 городов мира с наибольшим количеством поклонников суши

Кажется, нет предела популярности суши в Украине. Согласно данным Google, собранным порталом Chef’s Pencil, интерес к японскому блюду неуклонно растет из года в год и, кажется, еще не достиг своего пика. Три украинских города входят в первую пятёрку городов мира с наибольшим количеством поклонников суши (за пределами Японии конечно).

Суши любят во всем мире, и в прошлом году их популярность во всем мире достигла рекордного уровня. То же самое и в Украине, где популярность этого блюда утроилась за шесть лет, если верить данным Google Trends. Больше всего в Украине, по данным Chef’s Pencil, суши увлекают жителей Киева, Одессы и Харькова. Это подтверждает и растущая популярность запросов типа “суши доставка Киев” и подобных им, частота которых набирает обороты с момента начала пандемии коронавируса.

Популярность суши в Украине

Возможно, это покажется странным, что суши так популярны в Украине. Первый по величине город Украины, Киев, занимает пятое место в статистике, а перед ним следуют Харьков и Одесса, которая закрепилась на третьем месте.

В Украине суши стали очень популярными в середине 2000-х, и украинцы никогда не оглядывались назад. По данным туристических порталов, суши настолько популярны в Украине, что найти их можно даже в самых неожиданных местах — например, в меню пиццерии.

Это блюдо имеет долгую историю в столице страны, и Киев долгое время считался самым популярным местом для суши. Однако сегодня все большие города, такие как Днепр, Львов и упомянутые выше Одесса и Харьков Гётеборге за последнее десятилетие резко нарастили почитателей суши, и в настоящее время, в каждом городе насчитывается множество суши-баров с услугой доставки на дом.

Вот 15 самых помешанных на суши городов за пределами Японии, согласно кулинарному журналу Chef’s Pencil:

Ванкувер, Канада Новосибирск, Россия Одесса, Украина Харьков, Украина Киев, Украина Копенгаген, Дания Минск, Беларусь Гетеборг, Швеция Стокгольм, Швеция Осло, Норвегия Монреаль, Канада Милан, Италия Сан-Диего, США Гаага, Нидерланды Лос-Анджелес, США

Суши стали не только блюдом, но и стилем жизни. В мировых столицах суши-бары можно найти на каждом шагу. Некоторые из них представляют собой разновидность фаст-фуда, откуда можно взять еду в офис или домой. Другие суши-рестораны — модные и дорогие заведения.

Интересные факты о суши

Слово суши на самом деле имеет свое значение. На старом, уже не употребляемом японском языке это означает: кислый вкус. И в этом случае это еда из самых доступных в стране ингредиентов.