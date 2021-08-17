Мер Києва Віталій Кличко обурений встановленням “інсталяції” у радянському стилі на Алеї Небесної Сотні. Він дав доручення демонтувати декорації.

Про це Кличко заявив у Facebook.

За його словами, місто не давало жодного дозволу на встановлення радянських декорацій на Алеї.

“Зараз якийсь тут “95 квартал” влаштовувати ми не дозволимо. На цьому місці загинули патріоти для того, щоб наша країна була демократичною, європейською країною…Це місце святе. На цьому місці загинули люди. І жодних погоджень на встановлення цього безладу ми не давали. На День Незалежності передбачено лише покладання квітів… Я даю доручення благоустрою це все прибрати. Це зневага до людей”, – заявив Кличко.

Він додав, що керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення “інсталяції” було погоджене з ним. Але місто не видавало жодних дозвільних документів на такі перформанси.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу . Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.