Синхронне голосування «Слуги народу» та «ОПЗЖ» в парламенті за склад комісії з обрання глави САП – неприхована демонстрація створення нової коаліції між цими політичними силами.

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі журналістам після інтерв‘ю в програмі «Політклуб Віталія Портникова».

За його словами, «договорняк» між «Слугами народу» і «ОПЗЖ» свідчить про розподіл сфер впливу та є «фактичною ліквідацією незалежності та неупередженості антикорупційних органів».

«Останнім часом відбувається повна системна руйнація незалежних антикорупційних інститутів, які були створені в 2015-2018 роках. Реальну боротьбу з корупцією намагаються підмінити керованими «міжсобойчиками», мета яких – приховати масштабні корупційні злочини чинної влади та забезпечити замовне переслідування політичних опонентів», –зазначив Турчинов, наголосивши, що це голосування продемонструвало, що «Слуги народу» і «ОПЗЖ» уже не приховують свого об’єднання і «мають повний консенсус з основних питань внутрішньої і зовнішньої політики».

Олександр Турчинов зазначив, що голосування за склад комісії з обрання глави САП стало ще одним підтвердженням згортання європейської інтеграції, і «дивлячись на жорстку реакцію наших стратегічних партнерів, може завершитись найближчим часом втратою безвізу та заморожуванням фінансової підтримки».