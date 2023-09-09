Тюремні строки отримали ще 5 бойовиків РФ, які воювали проти України під Маріуполем та Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реальних термінів ув’язнення засуджено ще п’ятьох учасників окупаційних угруповань рф, які воювали проти України на східному фронті.

Українські захисники взяли чотирьох бойовиків у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного – затримали при виконанні ним ворожих розвідзавдань на Запоріжжі.

Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє – 10 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув’язнення.

Серед злочинців – командир підрозділу окупаційних угруповань рф, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої «народної міліції лнр».

Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який вже двічі був у полоні українських оборонців.

Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах регулярних військ рф. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті.

Крім того, тюремні строки отримали ще двоє бойовиків підконтрольного росії батальйону «восток». Один з них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині.

Інший – у 2014 році пройшов «вишкіл» у військовому таборі на тимчасово окупованій Донеччині. Потім його призначили на посаду механіка-водія ворожого БТР та відправили воювати проти сил АТО.

Згодом він покинув своїх ватажків і приховано переїхав до Запоріжжя. Вже на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисник відновив зв’язок з бойовиками та збирав для них розвідінформацію в області.

Зловмисника було затримано у результаті спецоперації СБУ на території регіону в березні цього року.

Окрім цього, засуджено учасника російського угруповання «оплот», який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України