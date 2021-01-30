Тюрьма ЗеМинюста: можно играть в футбол с охраной и готовить себе еду. Да туда полстраны ломанется…

В Украине могут появиться так называемые «модельные тюрьмы», в которых к заключенным будут относиться более гуманно, а отбывать срок наказания они будут в лучших условиях.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью «Фактам».

«Необходимость что-то менять в системе назрела не просто давно, а очень давно. Просто нужно наконец с чего-то начинать. Мы сейчас пока занимаемся анализом: сколько наша идея с тюрьмами будет стоить? Сколько в нее нужно вложить денег? Кроме того, мы должны понять: будет ли снижение уровня рецидива у заключенных, отбывавших наказание немного в других условиях, чем это происходит сейчас», — сказала она.

Основная идея «модельной тюрьмы» — это то, что персонал мест лишения свободы должен относиться к осужденным по-другому, мягче.

«У персонала есть свои обязанности. Если у них будет время и желание, если будет возможность, они по собственному желанию могут и поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с заключенными вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать любой виртуальный музей «, — пояснила Высоцкая (в каком мире живут эти люди? — УК).

Также заключенные должны уметь планировать сами свои доходы и расходы.

«Заработал — получи все деньги на руки и распоряжайся ними. Что-то сэкономил — отложи на будущее. Модельное учреждение должно отличаться от нашей с вами жизни только тем, что заключенные вынужденно ограничены в пространстве. Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных. Кроме свободы. Лишение свободы — это уже само по себе наказание. Рано или поздно срок лишения свободы заканчивается. И вчерашним заключенным придется продолжать жить рядом с нами», — рассказала Высоцкая.

Напомним, Министерство юстиции планировало большую распродажу тюрем в течение лета-осени 2020 года. Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков.

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что в прошлом году этого не произошло «из-за многочисленных бюрократических препятствий», а в 2021-м будут выставлены на продажу как минимум четыре тюрьмы.

Также будет введена система рейтингования тюрем.

Также в Украине продолжается экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг. Минюст также запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО. // LB.ua