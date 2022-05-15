У Бердичеві поліцейські вилучили 4-річного хлопчика з небезпечних для нього «родинних» умов

13 травня ювенальні поліцейські Бердичівського райвідділу поліції відреагували на повідомлення від місцевої жительки, яка просила… забрати від неї сина. Жінка була нетвереза, а її дитина – без належного догляду і умов для виховання. Нині хлопчик під опікою лікарів. Його матері загрожує адміністративна відповідальність за ігнорування батьківських обов’язків.

Правоохоронцям зателефонувала жінка із наполегливою вимогою забрати у неї дитину, бо хлопчик їй заважав.

У ситуації розбирались ювенальний офіцер і поліцейські сектору реагування Бердичівського райвідділу, які виїхали за вказаною жінкою адресою. Виявилось, що у квартирі, де вона проживає з 4-річним сином, панувала повна антисанітарія. 33-річна заявниця перебувала у нетверезому стані, а хлопчик був одягнений у брудне, босий і голодний. Жінка знову ж повторила вимогу забрати у неї дитину.

Зважаючи на обставини, поліцейські доставили і дитину, і його матір до лікарень: хлопчика госпіталізували для обстеження стану здоров’я, жінку ж помістили у медичний центр витвереження, де і зафіксували її стан алкогольного сп’яніння.

– Ця родина раніше не потрапляла в наше поле зору. Однак матеріали про всі зафіксовані обставини ми передали до соціальної служби для подальших дій у межах компетенції. Жінці ж загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов’язків по вихованню малолітньої дитини, — проінформувала ювенальний офіцер поліції Бердичівського райвідділу Олеся Чубоха.

Відділ комунікації поліції Житомирської області