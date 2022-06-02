У бомбосховищах Сєвєродонецького «Азоту», який довбить росія, перебуває близько 800 людей

У декількох бомбосховищах під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку переховується від обстрілів російських окупантів близько восьми сотень жителів. У сховищах є також діти.

Про це CNN повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.