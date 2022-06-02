У бомбосховищах Сєвєродонецького «Азоту», який довбить росія, перебуває близько 800 людей
У декількох бомбосховищах під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку переховується від обстрілів російських окупантів близько восьми сотень жителів. У сховищах є також діти.
Про це CNN повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, коли загарбники завдали авіаудару по цистерні з азотною кислотою, це не спричинило шкоди жителям, які перебували в бомбосховищах. Хмара від вибуху піднялася й одразу рушила від заводу.
Власники «Азоту» кажуть, що на об’єкті залишилася невелика кількість хімікатів.
Нагадаємо, 31 травня російські загарбники завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. А 1 червня вкотре відкрили вогонь по об’єднанню «Азот», а також по заводу «Пролетарій». // LB.ua
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