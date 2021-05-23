У Бразилії оштрафували президента через порушення карантинних обмежень, в Україні справа тягнеться вже майже рік

Президента Бразилії Жаіра Болсонару оштрафували під час візиту до бразильського штату Мараньян через порушення карантинних обмежень. Про це повідомляє видання Infobae.

Так, Болсонару під час візиту до міста Асайшландія зібрав навколо себе натовп людей, не маючи при цьому маски, зазначає 5 канал. Влада штата зазначила, що президент не виконав обов’язок носити маску, а також посприяв зібранню понад 100 людей без дотримання соціальної дистанції.

Напередодні у штаті Мараньян зафіксували перші шість випадків індійського штаму коронавірусу.

Нагадаємо, рік тому суд у Бразилії зобов’язав президента Жаїра Болсонару носити маску у громадських місцях. Перед цим президент довго відмовлявся визнавати реальність загрози, яка йде від коронавірусу, а також неодноразово критикував обмеження, введені на тлі пандемії в різних штатах Бразилії.

Нагадаємо, що 3 червня минулого року пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п’ють каву в кафе. Хоча, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кав’ярні, а також на відвідувачів — Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Сімчишина.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

Суд у Хмельницькому призупинив адміністративне провадження щодо Володимира Зеленського. Раніше президент України порушив карантин через пиття кави у місцевому кафе, коли це ще було заборонено внаслідок карантину. Суд встановив, що Зеленський має імунітет на час виконання повноважень президента і Конституційний суд має розтлумачити це право за зверненням Верховного суду.

Пленум Верховного суду в свою чергу ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити одну зі статей Конституції. Мова йде про можливе притягнення президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності.

Конституційний суд України (КСУ) відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.