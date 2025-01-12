У «Дії» відновлено записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені

Після кібератаки росіян на держреєстри у «Дії» відновлено доступ до запису зміни імені, записів про шлюб та розлучення, а також про народження дитини

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що на порталі державних послуг «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, розлучення, шлюб і зміну імені. Про це урядовець написав у Telegram.

«Ховайте паперові документи на поличку, у Дії знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені. Заходьте в застосунок та перевіряйте», – ідеться в дописі Федорова.

Нагадаємо, 8 січня Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів.

Окрім того, послуга з закриття діяльність фізичної особи-підприємця знову запрацювала на порталі «Дія».

Також на порталі «Дія» запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов’язаних працівників.

До слова, військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни.

Окрім того, у застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг. Про це також повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відображення дозволу на зброю: у «Дію» підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. «еАкциз»: послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через «Дію», а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі. Мультишеринг: українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків. Сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець»: йдеться про цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення. Повідомлення про проблеми зі зв’язком: користувачі зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію. «Дія.Підпис» для юридичних осіб: працюватиме як і звичайний «Дія.Підпис», але створить нові можливості для бізнесу, спростить і прискорить роботу установ та компаній.

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