У Дії з’явиться функція отримання дозволу на зброю

Драпʼятий: Є високий попит на продовження цифровізації послуг

У застосунку Дія з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Так, з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї, що суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, котре показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

«Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком», – заявив Драп’ятий.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно. // Главком